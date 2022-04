Câlins avec maman, but de papa et biberon d'après-match: Ciro, le fils de Dries Mertens, a assisté à son premier match (vidéos)

Grâce au faux-pas milanais, le rêve de Naples d'un premier titre de champion depuis l'ère Maradona reste vivant malgré une nouvelle défaite plombante à domicile, dans le stade dédié à l'idole argentine.

"Cette défaite nous coûte beaucoup", a admis Luciano Spalletti, déçu après ces nouveaux points perdus contre la Fiorentina à domicile, où Naples a concédé cinq de ses six défaites de la saison. Déjà victorieuse à Naples en janvier en Coupe d'Italie (5-2 a.p.), la Fiorentina s'est imposée grâce à l'attaquant argentin Nicolas Gonzalez (29e), au premier but en Serie A du Français Jonathan Ikoné (66e) et à l'avant-centre brésilien Arthur Cabral (72e).



Le Napoli s'était remis à y croire grâce à l'égalisation de Dries Mertens (58e). Mais le second but signé Victor Osimhen est arrivé trop tard (84e) pour espérer renverser le scénario.

Une rencontre suivie de près par Ciro, le premier enfant de Dries Mertens et Kat Kerkhofs. Le petit garçon a découvert l'ambiance du stade, emmené par sa maman qui a partagé ces instants sur Instagram. Il a même vécu pour la première fois un but de son papa. Des moments inoubliables.