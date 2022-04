Classement WTA: Elise Mertens, 23e, gagne deux places sans jouer

(Belga) Elise Mertens occupe la 23e place dans le nouveau classement mondial des joueuses de tennis publié lundi par la WTA. La N.1 belge a progressé de deux rangs sans jouer.

Le top 3 n'a pas bougé. La Polonaise Iga Swiatek aborde sa 2e semaine sur le trône. Elle devance la Tchèque Barbora Krejcikova et l'Espagnole Paula Badosa. La Bélarusse Aryna Sabalenka se retrouve 4e (+1) après avoir échangé sa place avec la Grecque Maria Sakkari 5e (-1). Finaliste du WTA 500 de Charleston, la Tunisienne Ons Jabeur progresse aussi d'un échelon et figure au 9e rang, plus très loin de sa 7e place en novembre 2021. La lauréate en Caroline du Sud la Suissesse Belinda Bencic a elle gagné 8 places et pointe au 13e rang, encore assez loin de sa 4e place mondiale en février 2020. L'autre gagnante de la semaine, l'Allemande Tatjana Maria, effectue une progression stratosphérique après son 2e titre en carrière au WTA 250 de Bogota. Encore 237e le 4 avril, là voilà 114e (+123). Elle dépasse sa finaliste, la Brésilienne Laura Pigossi, qui a aussi connu une magnifique progression de 86 places et se situe à la 126e place. Peu de mouvements chez les autres Belges. Alison Van Uytvanck est 59e (-1), Maryna Zanevska 68e (+1), Greet Minnen 79e (+2), Ysaline Bonaventure 200e (-3) et Kirsten Flipkens 301e (+1).