Le Barça se fait peur mais s'impose à Levante au terme d'un match de dingue (vidéo)

Le FC Barcelone a signé une septième victoire de rang en Liga en s'imposant, non sans mal, sur la pelouse de Levante (2-3) dimanche soir lors de la 31e journée du championnat espagnol de football. Le Barça, qui a concédé trois penalties, dont deux convertis, a marqué le but de la victoire à la 90e+2 via Luuk de Jong, monté au jeu dix minutes auparavant.

Après une première période vierge en but, tout s'est affolé dans le second acte. Levante, avant-dernier au classement mais dominateur lors des 45 premières minutes, a méritoirement ouvert le score par José Luis Morales, sur un penalty concédé par Dani Alves (1-0, 52e). Le club basé à Valence aurait pu doubler son avance sur un nouveau penalty, cette fois sifflé pour une main d'Eric Garcia, mais Roger Marti a vu Marc-Andre Ter Steegen repousser sa tentative (56e). On a cru les Catalans partis vers un succès aisé après avoir renversé la situation grâce aux buts de Pierre-Emerick Aubameyang, de la tête (1-1, 59e), et de Pedri, d'un tir dans le petit filet (1-2, 63e). Mais Levante, jusqu'au-boutiste, a converti son troisième penalty, après une faute de Clément Lenglet, grâce à Gonzalo Melero (2-2, 83e). Monté au jeu dans la foulée de l'égalisation, Luuk de Jong a délivré la bande à Xavi. Idéalement servi par Jordi Alba, l'attaquant néerlandais a marqué d'une tête puissante au premier poteau (2-3, 90e+2). Le Barça, encore 9e avant l'arrivée de Xavi en novembre, a repris sa 2e place. Les Blaugranas comptent 60 points, à égalité avec le FC Séville, soit douze de moins que le Real Madrid. Le club catalan a toutefois disputé un match de moins que ses rivaux.