Un arbitre annule un but sur pénalty pour offrir un coup-franc à l'adversaire (vidéo)

Menée 1-0 après un but précoce de Carrilo dès la 3e minute, la Real Sociedad a été capable de prendre les trois points lors de son déplacement à Elche (1-2) dimanche lors de la 31e journée de Liga. Adnan Januzaj est monté au jeu à la 68e minute alors que le score était déjà acquis pour les Basques.



Le club de Saint-Sébastien a pourtant manqué un penalty à la 19e par Alexander Isak, mais ce dernier a été annulé. Le joueur suédois avait arrêté sa course pour tromper le gardien, ce qui est interdit, offrant ainsi un coup-franc à l'adversaire. Elche a rejoint les vestiaires avec un avantage d'un but grâce à des réalisations signées Alexander Sorloth (31e) et Robin Le Normand (39e). Ce succès permet à la Real Sociedad de s'accrocher à la 6e place, la dernière qualificative pour l'Europe la saison prochaine.

Avec 54 points, elle a même creusé un trou sur Villarreal, 7e avec 46 points. Les Basques peuvent encore espérer se qualifier pour la Ligue des Champions car l'Atlético de Madrid, 4e, n'est qu'à trois longueurs. Le Betis est intercalé avec 56 points alors qu'Elche pointe au 15e rang.