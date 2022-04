"Nos enfants adorent jouer ensemble": Kevin De Bruyne révèle être un grand ami d'un rival pour le titre (photo)

Manchester City et Liverpool nous ont offert hier l'un des plus beaux matchs de la saison. Si aucune des deux équipes n'est parvenue à l'emporter, dans le jeu, les deux s'en sortent avec une grande distinction. Le titre en Angleterre est toujours aussi indécis, avec un seul point d'écart entre les deux équipes à 7 journées de la fin.

Un match qu'ont disputé Kevin De Bruyne et Virgil Van Dijk. Le deux hommes se sont livrés une belle bataille et se sont retrouvés immédiatement après le match. Au micro de Sky Sports, Kevin De Bruyne a fait un petit aveu sur leur relation. "Je connais très bien Virgil", a lâché le Diable Rouge. "On se voit souvent, parce que nos enfants vont à l'école ensemble. Ils adorent jouer ensemble", a-t-il rigolé ensuite.

Imaginez devoir affronter, dans la cour de l'école, les fils de Kevin De Bruyne et Virgil Van Dijk. De quoi se mettre au basket pour éviter les traumatismes.