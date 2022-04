L'entraîneur du Bayern est bouillant: l'Allemand lance un avertissement à son adversaire en Ligue des Champions

Le Bayern Munich est devant une situation inconfortable, mais relativement rare pour lui, en Ligue des Champions. Il a perdu son quart de finale aller mercredi dernier sur le terrain des Espagnols de Villarreal (1-0). Et perdre un match aller pour le "Rekordmeister" a été synonyme d'élimination lors des cinq occasions où cela s'est présenté depuis 2015 et notamment l'an dernier face au PSG au même stade de cette C1. Mardi, le Bayern veut mettre un terme à cette mauvaise habitude dans son Allianz Arena.

"Les leaders de notre équipe et tous les autres doivent savoir que nous avons une responsabilité à assumer et que nous voulons tous avancer", a déclaré Julian Nagelsmann lundi devant la presse. "L'enjeu est important, c'est pourquoi nous devons aussi tout donner". Le Bayern a réalisé une performance décevante la semaine dernière face aux vainqueurs de la dernière Europa League.

Mais cela fait déjà quelques semaines que le collectif munichois ne domine plus comme à son habitude. "Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller", a reconnu le coach bavarois. "Ils en ont fait une: nous laisser en vie. Et nous devons les punir pour ça. Nous ne pouvons pas donner à Villarreal le temps dont il a besoin pour trouver son rythme. Nous allons devoir mettre beaucoup plus d'intensité, être plus difficiles à affronter", a encore ajouté Nagelsmann, qui est en charge du Bayern depuis cette saison.

Le défenseur central Niklas Süle sera absent pour cause de grippe et rejoindra l'arrière Bouna Sarr (tendon rotulien), le milieu de terrain Corentin Tolisso (déchirure musculaire) et l'attaquant Eric Maxim Choupo-Moting (reprise d'entraînement après une blessure) sur la touche. Les nouvelles sont meilleures pour le champion du monde français Lucas Hernandez, de nouveau disponible après avoir manqué la victoire du week-end en Bundesliga contre Augsbourg en raison d'une blessure à la cuisse.