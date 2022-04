"On aurait dit une tortue !": Max Verstappen demande à la F1 de changer de Safety Car

Max Verstappen n'a pas vécu un weekend des plus riches en Australie. Auteur d'une bonne qualification, le Néerlandais a vu ses efforts être ruinés par sa mécanique, dimanche, lors du Grand Prix. Un deuxième abandon en 3 courses cette saison qui ne fait pas les affaires du pilote néerlandais, qui se retrouve à bonne distance de Charles Leclerc, leader du championnat.

Après la course, Verstappen n'a pas caché sa colère et ses doutes sur sa voiture. Mais il a aussi critiqué la FIA, qui a décidé d'aligner la Safety Car développée par Aston Martin, qui roule en alternance selon les weekends avec la Safety Car déployée par Mercedes. Selon le Néerlandais, le rythme affiché par la voiture de sécurité était un véritable problème ce weekend. "Elle était si lente, on aurait dit une tortue. C'était incroyable", a lancé le champion du monde en titre dans les colonnes de Motorsport. "Rouler à 140 kmh en ligne droite, alors qu'il n'y a pas de voiture endommagée à cet endroit, je ne comprends pas, nous devons enquêter", a-t-il poursuivi.

Pour lui, pas de doute: la Mercedes doit revenir et l'Aston Martin être écartée. "La Mercedes est clairement plus rapide grâce à son aero. L'Aston Martin est vraiment lente. On a besoin de plus de grip, nos pneus refroidissent trop. C'est franchement affreux dans les conditions actuelles", a détaillé Verstappen. Ce qui n'a pas manqué de faire rire son rival, George Russell, titulaire chez Mercedes. "On n'a pas ce problème avec la Mercedes AMG", a rigolé l'Anglais.

Selon des estimations, la Mercedes serait plus rapide d'environ 5 secondes au tour, ce qui confirme le problème de l'Aston Martin.