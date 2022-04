La galère continue: déjà écarté de la F1, Nikita Mazepin perd une villa à 100 millions d'euros en Italie

Les autorités italiennes ont annoncé lundi avoir mis sous séquestre une villa de plus de 100 millions d'euros liée au pilote russe Nikita Mazepin, dans le cadre des sanctions économiques imposées à la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine.



L'ordonnance de mise sous séquestre concerne la villa Rocky Ram à Porto Cervo, sur la Costa Smeralda dans le nord-est de la Sardaigne, a déclaré un responsable gouvernemental. Cette demeure, d'une valeur de plus de 100 millions d'euros, est liée à Nikita Mazepin, un pilote de 23 ans récemment évincé de l'écurie américaine de Formule 1 Haas, et à son père Dimitri Mazepin, milliardaire russe de la chimie. Dimitri et Nikita Mazepin figuraient parmi les centaines d'oligarques et parlementaires russes sur la liste noire de l'Union européenne.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou, l'Italie a bloqué des centaines de millions d'euros de biens immobiliers, notamment des villas et des yachts de luxe liés à des oligarques russes.