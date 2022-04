"Je n'ai jamais soutenu le nazisme": les excuses du jeune pilote de karting après son salut nazi sur le podium (vidéo)

Artem Severyukhin a réagi après l'explosion d'une polémique en raison de son geste sur le podium du Championnat d'Europe de karting. Le pilote russe y était apparu en tête, célébrant sa victoire par ce qui ressemble fortement à un salut nazi. La vidéo a fait le tour du monde et le jeune homme de 15 ans fait l'objet d'une enquête de la FIA, qui pourrait engendrer une lourde sanction.

Dans une vidéo postée sur Instagram, Artem Severyukhin a tenu à s'excuser, affirmant que son geste avait été mal compris. "Je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Debout sur le podium, j'ai fait un geste que beaucoup ont perçu comme une salutation nazie. Mais ce n'est pas vrai - je n'ai jamais soutenu le nazisme et le considère comme l'un des crimes les plus terribles contre l'humanité", a-t-il d'abord précisé, détaillant ensuite son geste comme un signe habituel de gratitude envers son équipe. "Je ne peux pas expliquer comment tout le reste s'est passé. Je sais que c'est de ma faute, je sais que je suis stupide et je suis prêt à être puni. Mais s'il vous plaît, comprenez que je n'ai pas soutenu le nazisme ou le fascisme avec ce geste", a détaillé le jeune garçon.