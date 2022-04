"Il faudra me couper l'oreille": Lewis Hamilton s'oppose catégoriquement à l'interdiction des bijoux en F1

L'interdiction des bijoux en Formule 1 est en train de devenir un petit sujet de discorde. Ce weekend, en Australie, une note de la direction de course rappelait aux pilotes que les bijoux étaient interdits en course pour des raisons de sécurité, citant ainsi un point du règlement que certains pourraient avoir oublié.

Se sentant particulièrement visé par cette note, Lewis Hamilton n'a pas caché qu'il n'était pas convaincu par une telle mesure. Et qu'il ne comptait pas s'y plier. "Je n’ai pas l’intention de les retirer", a lâché l'Anglais, relayé par le Laatste Nieuws. L'Anglais a de multiples bijoux sur lui. "C’est une affaire personnelle. Tu dois pouvoir être qui tu es. Et j’ai aussi des bijoux que je ne peux pas enlever comme ça. Celui-là par exemple, sur mon oreille droite, est soudé et je ne peux littéralement pas l’enlever. Alors ils devront me couper l’oreille. Non, ils restent", a précisé le septuple champion du monde.