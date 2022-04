Il a humilié toute la défense: le but exceptionnel de Timo Werner contre le Real Madrid (vidéo)

Marcos Alonso a bien failli mettre un sacré coup sur la tête des joueurs du Real Madrid. L'Espagnol de Chelsea avait inscrit le 0-3 d'une frappe surpuissante venue se loger dans le petit filet droit de Thibaut Courtois. On pensait alors les Blues lancés, avant que la VAR ne calme tout le monde.

Mais la ténacité des Blues va finalement payer. Timo Werner va littéralement balayer la défense du Real Madrid, avant de placer le ballon dans le but pour inscrire ce précieux troisième but, avant que Rodrygo ne relance les siens en faisant 1-3. Quel but !