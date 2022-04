Ligue des Champions - Le Real sort Chelsea après prolongations et se hisse en demi-finales

(Belga) Les deux clubs espagnols, Villareal et le Real Madrid, ont décroché mardi les deux premiers billets pour les demi-finales de la Ligue des Champions de football.

Le Real est passé par le chas de l'aiguille, malgré sa victoire 1-3 au match aller à Londres. Lancés par l'ouverture du score par Mason Mount qui trompait Thibaut Courtois après un quart d'heure, les Blues, tenants du titre, ont mené 0-3 grâce aux buts d'Antonio Rudiger (51e) et Timo Werner (75e). Rodrygo arrachait les prolongations en réduisant le score à 1-3 à la 80e minute. Déjà décisif avec son triplé à l'aller, Karim Benzema faisait 2-3 dans la première prolongation (96e), envoyant les Merengue en demi-finales. Plus tôt dans la soirée, Villareal avait créé l'exploit en sortant le Bayern Munich. Après avoir battu les Allemands 1-0 à l'aller, le "Sous-marin jaune", vainqueur de l'Europa League la saison dernière, a décroché le premier billet pour le dernier carré grâce à son partage arraché de justesse à Munich. Robert Lewandowski (52e) avait ouvert le score, mais il ne fallait aux Espagnols qu'une seule frappe cadrée, par Samuel Chukwueze (88e) pour égaliser et envoyer les hommes d'Unai Emery en demi-finale. Les derniers quarts de finale auront lieu mercredi avec Liverppol - Benfica et Atletico Madrid - Manchester City. A l'aller, les Reds s'étaient imposés 1-3 à Lisbonne et les Cityzens avaient battu les Espagnols 1-0 grâce à un but de Kevin De Bruyne. (Belga)