Euromillions Volley League - Achel s'impose 2-3 à Louvain

(Belga) Achel s'est imposé 2-3 (25-16, 25-19, 18-25, 23-25, 10-15) face à Louvain mardi lors de la 3e journée du Challenge Final Four du championnat de Belgique messieurs de volley.

Au classement de ce Challenge Final Four, qui regroupe les équipes ayant terminé aux places 5 à 8 lors de la phase classique, Gand, vainqueur de la Coupe de Belgique, est en tête avec 9 points, devant Achel (5), Waremme (3) et Louvain (1). Le Challenge Final Four devait délivrer un ticket européen mais ce ne sera pas le cas vu la victoire de Gand en Coupe. (Belga)