Qualifications Mondial féminin 2023 - "Ces matches sont parfaits pour Tessa Wullaert", estime Serneels après le 1-6 au Kosovo

Tessa Wullaert a été la grande dame de la soirée avec quatre buts et deux assists. Mais la capitaine des Red Flames n'était pas satisfaite à 100 % . "L'entraîneur a dit que nous devions être positives, mais je suis toujours à la recherche de points d'amélioration et je pense que nous ne devons pas ravaler cet objectif. 1-6, nous faisons mieux que la Norvège contre le Kosovo, donc nous ne devons certainement pas être mécontentes", a déclaré Tessa Wullaert. Le sélectionneur Ives Serneels se réjouissait de la performance de sa capitaine. "Des matches comme celui-ci sont parfaits pour que Tessa puisse s'exprimer", dit-il. Si elles se sont imposées sur un score de tennis, les Red Flames ont dû attendre la 22e minute pour voir Tinne de Caigny ouvrir le score. "Elles ont joué plus haut que prévu", dit Tessa Wullaert. "Nous devions faire attention au hors-jeu et nous avons aussi raté quelques occasions mais au final, nous en mettons 6". "Le Kosovo a joué un peu plus haut que ce à quoi nous nous attendions. Nos attaquantes ont dû s'adapter. Mais au fil du match, elles ont très bien cherché les solutions", dit pour sa part Ives Serneels. Les Red Flames vont maintenant se tourner vers l'Euro, qui aura lieu cet été en Angleterre. "Nous passons d'un match de qualification pour la Coupe du monde à l'Euro. L'attendre avec impatience ne peut être que sympa". (Belga)