Flèche brabançonne - Tom Pidcock vise une 2e victoire de suite face à Evenepoel, Alaphilippe et Cosnefroy

(Belga) La Flèche brabançonne (1.Pro) se dispute ce mercredi, après l'Amstel Gold Race et avant Paris-Roubaix, puisque ces deux courses ont échangé leur place dans le calendrier. En conséquence, certains spécialistes des pavés ne prendront pas le départ à Louvain. Le plateau des engagés de cette 62e édition reste néanmoins attractif. Le parcours s'annonce corsé avec trois tours du circuit local de 21,9 kilomètres comprenant les ascensions du Hagaard, de la Hertstraat, de la Moskesstraat, du Holstheide et le virage en S d'Overijse.

Après le départ, près de l'Hôtel de Ville de Louvain, le peloton prendra la direction d'Heverlee avant de passer par Bertem, Huldenberg, Wavre, La Hulpe, Waterloo, Braine-l'Alleud, Ittre et Braine-le-Château. La première ascension, la Chaussée d'Alsemberg, attendra les coureurs après 62 kilomètres de course. Les montées du Sollenberg et du Bruineput, échaufferont les jambes des coureurs avant le circuit final. La ligne d'arrivée se situera sur la chaussée de Bruxelles à Overijse. Tenant du titre, Tom Pidcock est à nouveau un solide prétendant à la victoire. Son équipe alignera aussi le récent vainqueur de l'Amstel Gold Race, Michal Kwiatkowski. Deuxième l'an passé, Wout van Aert ne sera pas là. Julian Alaphilippe, qui retrouvera Louvain, où il a conquis son deuxième maillot arc-en-ciel, revient sur une course qu'il a gagnée en 2020. Il emmènera l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl avec Remco Evenepoel. Lotto Soudal s'aligne avec deux anciens vainqueurs, Philippe Gilbert (2011 et 2014) et Tim Wellens (2018). Intermarché-Wanty Gobert présentera Jan Bakelants et Adrien Petit. Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroën) aura des ambitions de revanche après le cruel dénouement de l'Amstel Gold Race. Dylan Teuns voudra se montrer avec Bahrain Victorius. Les duos Michael Matthews/Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) et Marc Hirschi/Matteo Trentin (UAE Team Emirates) seront à surveiller, Tony Gallopin (Trek-Segafredo) et Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) figurant aussi parmi les outsiders. (Belga)