Un supporter complètement ivre s'invite dans le stade du Bayern après le match contre Villarreal (vidéo)

Le Bayern Munich a vécu une bien mauvaise soirée, mardi soir. Le club bavarois s'est contenté d'un nul face à Villarreal, mettant ainsi fin à ses espoirs de disputer les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais un homme, par contre, a visiblement bien profité de la longue soirée.

Un supporter du FC Cologne, un autre club allemand, est ainsi apparu, totalement ivre, en train de descendre des tribunes de longues minutes après la fin du match. Il s'est ensuite invité sur la pelouse de l'Allianz Arena, sous les yeux médusés des employés en charge du démontage des éléments de la Ligue des Champions.

Visiblement blessé à la cheville à cause d'une mauvaise réception lors de sa descente, l'homme a finalement quitté le stade dans le calme. "Pour le bien de sa tête et de sa cheville, on espère qu'il n'a pas été bossé ce matin", a plaisanté le FC Cologne en réaction, avant de rappeler de ne pas envahir les terrains. L'image de la soirée.