Le Flèche Brabançonne remportée par l'Américain Magnus Sheffield

L'Américain Magnus Sheffield, qui a profité du remarquable travail de son équipe Ineos, a remporté la Flèche brabançonne en s'imposant en solitaire mercredi à Overijse où le champion du monde Julian Alaphilippe a été victime d'une chute spectaculaire mais apparemment sans gravité.

Sheffield, néo-professionnel de 19 ans, a signé sa deuxième victoire de la saison après un succès d'étape au Tour d'Andalousie en février. Il s'est imposé devant les Français Benoît Cosnefroy et Warren Barguil. D'abord troisième, le Belge Tim Wellens a été déclassé pour s'être déporté sur la gauche lors du sprint.



Le Français Julian Alaphilippe a été victime d'une chute spectaculaire, dont il s'est toutefois relevé, après une mauvaise manoeuvre de la voiture de son équipe (Quick-Step) qui a envoyé plusieurs coureurs au sol, à vingt kilomètres de l'arrivée. Sept coureurs dont le vainqueur sortant Tom Pidcock, Benoît Cosnefroy (deuxième de l'Amstel Gold Race dimanche dernier) et les Belges Tim Wellens et Remco Evenepoel ont pris les devants à une trentaine de kilomètres de la ligne.



Si Evenepoel (averti par le jury pour un mauvais geste sur le Britannique Ben Turner à 70 kilomètres du but) a montré qu'il avait de très bonnes jambes, le jeune Belge (22 ans) a été piégé par la domination tactique des coureurs Ineos, présents à trois (Pidcock, Sheffield, Turner) dans ce groupe d'attaque.



Sheffield s'est échappé à cinq kilomètres de la ligne et n'a jamais été repris. "Je me sentais vraiment très très bien. J'ai fait la course en tête dès le début d'épreuve. Je pensais simplement aider mes équipiers en vue du sprint mais à ma bonne surprise, quand j'ai attaqué, personne ne m'a contré. C'est juste incroyable", a déclaré celui qui fêtera ses 20 ans mardi prochain. Benoît Cosnefroy s'est lui montré fataliste: "Deuxième, comme à l'Amstel (dimanche dernier). J'ai un sentiment mitigé. Avec trois Ineos dans le groupe de tête, ce n'était pas évident", a dit le coureur de la formation AG2R.