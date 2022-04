Décès de l'ex-star du football colombien Freddy Rincon après un accident de la route

L'ancienne star du football colombien Freddy Rincon, qui fut capitaine de l'équipe nationale et milieu de terrain au Real Madrid, est décédé mercredi à Cali, dans le sud-ouest de la Colombie, après avoir été victime d'un accident de la route deux jours plus tôt, ont annoncé ses médecins.

L'ex-joueur de 55 ans avait été hospitalisé lundi dans un état critique, après une violente collision entre un autobus et la camionnette à bord de laquelle il voyageait. "Malgré tous les efforts réalisés par notre équipe médicale, le patient Freddy Eusebio Rincon Valencia est décédé ce jour", a annoncé dans un communiqué la clinique Imabanaco de Cali, où il était soigné.



La voiture de l'ancien joueur après son accident

Surnommé "El Coloso" ("le colosse"), Rincon avait été l'une des vedettes de l'équipe nationale colombienne lors de la Coupe du monde 1990 en Italie et de la génération dorée qualifiée pour trois Coupes du monde consécutives (1990, 1994 et 1998). Il a joué pour le Real Madrid (Espagne), Naples (Italie), Palmeiras et Corinthians (Brésil) et America de Cali (Colombie).