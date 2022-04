Regarde papa: Cristiano Ronaldo Jr marque un but et imite la célébration de son père (vidéo)

L'équipe des U12 de Manchester United est actuellement en Espagne. Les jeunes mancuniens ont affronté leurs homologues de l'EF Gironès Sabat et les ont corrigé assez sévèrement.

Alors que le score était déjà de 4-0 pour les Anglais, ces derniers héritent d'un coup franc à la 67e minute. Le ballon traverse toute la défense et trouve Cristiano Ronaldo Jr qui se charge de le pousser au fond des filets pour porter le score à 5-0 et enfoncer un petit peu plus ses malheureux adversaires.

Très heureux d'avoir marqué, le fils du quintuple Ballon d'Or a imité l'iconique célébration de son père avant d'être chaleureusement félicité par ses coéquipiers.

Petit point à soulever, CR7 Junior évolue avec le numéro 24 dans le dos et pas le numéro 7 de son papa, qu'il avait pourtant montré lors de sa présentation.