ATP Monte-Carlo - Sinner se joue de Rublev, finaliste l'an passé, et rejoint Zverev en quarts

(Belga) Jannik Sinner a complété le tableau des quarts de finale du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Monte-Carlo, épreuve sur terre battue dotée de 5.415.410 euros. Jeudi, l'Italien, 12e joueur du monde et tête de série N.9, a renversé le Russe, sous bannière neutre, Andrey Rublev, 8e mondial et tête de série N.5, 5-7, 6-1, 6-3. La rencontre a duré 2 heures et 21 minutes.

Finaliste l'an passé, Rublev a remporté un premier set accroché (7-5) avant de faire le break d'entrée dans le deuxième set. Sinner parvenait à inverser la tendance et, malgré un break médical demandé à 2-1 pour soigner une ampoule au pied droit, remportait six jeux de suite pour revenir à une manche partout. Dans le set décisif, Sinner faisait le break dans le troisième jeu, Rublev répliquait aussitôt, mais l'Italien prenait à nouveau le service de son adversaire pour mener 3-2. Il allait ensuite conclure le match sur le service de Rublev. Sinner affrontera pour une place en demi-finales l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3/N.2), vainqueur 6-2, 7-5 de l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 19/N.13). Un peu plus tôt, Hubert Hurkacz (ATP 14/N.11) s'est joué 7-6 (7/2), 6-2 de l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 37). Le Polonais défiera le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 29), qui a éliminé 6-3, 7-5 le Norvégien Casper Ruud (ATP 7/N.4), récent finaliste à Miami. (Belga)