Leicester revient de loin, ça passe pour Marseille, la Roma déroule: voici les demi-finalistes de la Conférence League

Leicester

Mené au score pendant la majorité de la rencontre, Leicester City est finalement parvenu à retourner la situation en quart de finale de la Conference League face au PSV (1-2). A l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de zéro à zéro.

Les Néerlandais avaient donc ouvert le score grâce à un but d'Eran Zahavi (27e) mais James Maddison (77e) et Ricardo Pereira (88e) ont permis aux hommes de Brendan Rodgers de s'envoler vers les demi-finales. Youri Tielemans et Timothy Castagne, qui a été averti, ont joué toute la rencontre. De l'autre côté, Yorbe Vertessen est resté sur le banc tout le match.

Marseille

Déjà victorieux 2-1 au match aller au Vélodrome, les Marseillais ne se sont pas laissé impressionnés dans le bouillant stade du PAOK et l'ont emporté 0-1, validant ainsi leur ticket pour les demi-finales de la compétition.

Le but phocéen a été inscrit par Dimitri Payet à la 34e minute de jeu.

AS Rome

Défait 2-1 au match aller, les Romains ont parfaitement corrigé le tir. L'équipe de José Mourinho n'a pas fait dans la dentelle et s'est imposée 4-0 face aux Novégiens de Bodo/Glimt. Score cumulé 5-2 en faveur des Romains qui verront les demi-finale.

Feyenoord

Après un match aller très serré (3-3), tout était possible entre le Slavia Prague et Feyenoord. Mais en République Tchèque, ce sont les Néerlandais qui vont s'imposer 1-3 et ainsi se hisser dans le dernier carré. Score cumulé 4-6.

Affiches des demi-finales:

Leicester-Rome

Feyenoord-Marseille

