Mondial de Montaigu - La Belgique battue par la France dans son deuxième match

L'équipe nationale belge des joueurs de moins de 16 s'est inclinée 2-1 face à la France, jeudi, à Montaingu, dans son deuxième match du Mondial de football de Montaigu, un tournoi international organisé en Vendée (France).

Les jeunes Belges étaient menés 2-0 à la pause après les buts de Mohamed Amine Bouchenna (2e) et d'Eli Junior Kroupi (27e). Nassim Azaouzi (47e) a réduit l'écart. La Belgique avait déjà perdu 2-1 son premier match, face à l'Argentine. Les Argentins ont dominé le Portugal 3-0 dans l'autre match du groupe A, jeudi. L'Argentine trône en tête du groupe avec 6 points, la France et le Portugal suivent avec 3 devant la Belgique, bloquée à 0. Les jeunes Diables, entraînés par Bob Browaeys, joueront contre le Portugal samedi (16h00) dans leur dernier match de groupe. La finale et les matchs de classement se joueront lundi.