La fédération espagnole de football victime d'un piratage informatique

(Belga) La fédération espagnole de football (RFEF) a déclaré jeudi avoir été victime d'un piratage informatique qui a entraîné la perte de données appartenant au président, Luis Rubiales.

Le secrétaire général, Andreu Camps, s'est également fait voler des données écrites et audio, a indiqué la RFEF. "Il est probable que ces données personnelles, obtenues illégalement avec une intention criminelle manifeste, aient été proposées à divers médias", a déclaré la RFEF, ajoutant qu'un journaliste s'était vu offrir le matériel capturé lors d'un appel téléphonique et qu'il pourrait être publié prochainement. La fédération a averti que cette utilisation constituerait une publication illégale de secrets commerciaux et violerait les droits des personnes concernées. (Belga)