Europa League - Francfort élimine sèchement Barcelone, Lyon aussi dehors

Un doublé de Filip Kostic (4e sur penalty et 67e) et un but de Rafael Borré (36e) ont permis aux Allemands de se qualifier. Les buts de Sergio Busquets (90e+1) et de Memphis Depay (90e+10, sur penalty) arrivaient trop tard. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score d'un but partout. West Ham s'est également qualifié pour les demi-finales grâce à sa large victoire à Lyon 0-3, des buts de Craig Dawson (38e), Declan Rice (44e) et Jarrod Bowen (48e). Jason Denayer a quitté le jeu à la 89e minute. Là aussi, le match aller s'était soldé par un partage 1-1. West Ham et Francfort s'affronteront en demi-finales, les 28 avril et 5 mai. La rencontre Rangers/Braga se poursuit en prolongations. Battus 1-0 à l'aller, les Ecossais ont refait leur retard en menant 2-1 après 90 minutes. (Belga)