"Soirée cauchemardesque", "L'une des nuits les plus tristes du Camp Nou": la presse espagnole flingue le Barça (photos)

L'élimination du Barça face à Francfort ne passe pas du tout en Espagne. Le club catalan, battu 2-3, a subi une véritable déconvenue et n'a quasiment plus rien à espérer en cette fin de saison. Donnée favorite, l'équipe a sombré chez elle face à des Allemands survoltés et emmenés par des dizaines de milliers de supporters, installés dans l'antre catalane.

La presse espagnole tire un bilan catastrophique de cette rencontre. "Quelle déception ! Le Barça quitte l'Europe après une soirée cauchemardesque", écrit par exemple le journal Sport. Le Mundo Deportivo titre en allemand, "Kaputt en el Kamp Nou". "On savait que Francfort allait être un rival dangereux, mais on ne soupçonnait pas que cela allait être une des nuits les plus tristes de l'histoire du Camp Nou", écrit le journal espagnol.

"L'Eintracht a expulsé le Barça de l'Europe après l'avoir écrasé durant une heure. Le Barça a dilapidé sa chance la plus claire de remporter un titre cette saison, après avoir sombré sans palliatifs dans son stade", fustige de son côté le journal AS. Marca parle d'une défaite inacceptable. Ambiance en Catalogne.