Jupiler Pro League: Le Standard remplacé par l'Antwerp au sein du G5

(Belga) Le Standard ne fera plus partie du G5 au terme de la saison, indique Het Nieuwsblad vendredi. C'est l'Antwerp qui va prendre la place du club liégeois au sein du G5, aux côtés d'Anderlecht, du FC Bruges, de La Gantoise et de Genk.

La présence au sein du G5 est déterminée par les résultats au cours des cinq dernières saisons, des résultats assez décevants pour le Standard depuis 2017. Cette saison, les Rouches ont terminé 14e de la phase régulière du championnat, ne parvenant pas à décrocher un billet pour les playoffs. Les clubs du G5 disposent de trois voix lors des assemblées générales de la Pro League, contre deux pour les autres clubs. Les droits TV sont aussi plus élevés pour les membres du G5. Depuis son retour en D1A, l'Antwerp a joué les premiers rôles et s'est qualifié pour la Coupe d'Europe. Cette saison, le Great Old est encore en lice en Champions playoffs. La Pro League, qui représente l'ensemble des clubs professionnels du pays, n'a pas confirmé cette information, indiquant à Belga que le bilan final ne sera dressé que lorsque la saison sera effectivement terminée. (Belga)