Encore une mauvaise nouvelle: le Barça perd Pedri jusqu'à la fin de la saison

Fin de saison pour Pedri : le jeune milieu de terrain du FC Barcelone a été victime d'une lésion musculaire à la cuisse gauche lors du quart de finale retour de Ligue Europa perdu 3-2 contre l'Eintracht Francfort jeudi, a annoncé le club catalan vendredi dans un communiqué.

"Les examens réalisés ce (vendredi) matin ont confirmé que Pedri souffre d'une rupture musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche", a précisé le Barça dans son communiqué, diffusé vendredi midi. Selon la presse catalane, le jeune international espagnol de 19 ans pourrait être absent un mois minimum. Le club blaugrana a simplement indiqué que l'évolution de sa blessure marquera sa disponibilité.

Le jeune footballeur originaire des Canaries a ressenti des douleurs à la fin de la première période au Camp Nou, et après consultation du corps médical pendant la pause, Xavi a décidé de le remplacer dès la reprise par Frenkie de Jong, qui était pourtant malade depuis deux jours. Après une saison 2020-2021 marathon, où il a disputé 73 matches, découvert la sélection espagnole, disputé une demi-finale de l'Euro (perdue aux tirs au but contre les futurs vainqueurs italiens) et ramené une médaille d'argent des Jeux olympiques de Tokyo, Pedri a vu son éclosion brutalement stoppée au début de la saison, victime d'une déchirure au quadriceps de la cuisse gauche lors du premier match de poules de Ligue des champions face au Bayern Munich au Camp Nou le 14 septembre (défaite 3-0).

Il a ensuite hâté son retour pour être présent lors du match couperet contre le Benfica Lisbonne... mais a fini par rechuter, et a dû rester à l'infirmerie pendant trois mois et demi, jusqu'au 12 janvier. Depuis son retour, il avait recommencé à briller, avec 5 buts en 18 matches en 2022. Sacré meilleur jeune de l'Euro en juillet, Pedri a prolongé son contrat au Barça jusqu'en 2026 en octobre (avec une clause libératoire astronomique d'un milliard d'euros), et a été sacré "Golden Boy" par le journal italien Tuttosport et récompensé du Trophée Kopa du meilleur jeune en novembre.