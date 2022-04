"Hello darkness my old friend": West Ham se moque d'un joueur lyonnais après la qualification en Europa League (vidéo)

West Ham est en demi-finale de l'Europa League. Le club anglais s'est facilement imposé 0-3 à Lyon hier soir, mettant fin aux espoirs des rhodaniens, qui n'ont aujourd'hui plus grand-chose à espérer de leur saison. Depuis ce succès, les réseaux sociaux anglais s'emballent. Le club et les joueurs rivalisent d'originalité pour se moquer de leurs adversaires.

En cause, la provocation de Moussa Dembélé au match aller. Le Français avait provoqué l'exclusion d'Aaron Cresswell avant de faire un clin d'oeil à un équipier. Pour les joueurs et dirigeants, il s'agissait là d'un geste déplacé, lequel a décuplé la motivation des Hammers. Hier soir, le compte officiel de West Ham s'est vengé en publiant une image de la scène accompagnée de la musique The Sound of Silence.

Declan Rice, buteur hier, a lui taclé le compte américain de l'OL, qui demandait à l'Europa League s'ils osaient réellement croire en une élimination de l'OL. "Ce tweet a bien vieilli", a répondu l'international anglais. C'est piquant.