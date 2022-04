Monte-Carlo: Tsitsipas se sort du guêpier Schwartzman pour retrouver Zverev

Au bord de l'implosion, Stefanos Tsitsipas s'est sorti vendredi dans la nuit d'un match face à Diego Schwartzman qui semblait lui avoir totalement échappé, pour atteindre les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo.

"Je ne pense pas avoir déjà réussi un tel come back dans ma carrière. C'était fou... J'ai trouvé les ressources et j'en suis fier", a reconnu Tsitsipas après sa victoire 6-2, 6-7 (3/7), 6-4 en 2h43.

Pour la première fois de l'histoire du tournoi monégasque, une journée s'est terminée à 23h00. Il faut dire que pour la première fois depuis 1974, tous les quarts de finale se sont joués en trois sets.

Malheureusement pour le public, qui avait en grande majorité quitté les tribunes avant le dernier match, c'est ce Tsitsipas-Schwartzman qui a été le plus fou du tournoi.

Le Grec, tenant du titre et 5e mondial, a en effet évité le naufrage de justesse.

Solide à l'échange, la main sûre au filet, le service puissant et précis, il a mené 5-0 puis a remporté au pas de charge la première manche.

Il a ensuite mené 5-2 dans la deuxième quand le match a soudain basculé.

Schwartzman a inscrit douze des treize points suivants, dont onze d'affilée, pour revenir à 5-5. Tsitsipas a encore été à deux points du match lorsqu'il menait 6-5 et 30/30 sur le service adverse.

- Zverev sifflé -

Mais son adversaire argentin n'a jamais baissé les bras et encouragé par le public qui a scandé son nom au point de l'en faire sourire, il a égalisé à un set partout et s'est envolé 4-0 dans le set décisif.

Contre toute attente, le match a de nouveau basculé soudainement, pour le plus grand plaisir des quelques dizaines de personnes restées jusqu'à 23h00 dans les tribunes, donnant désormais de la voix pour les deux protagonistes, et Tsitsipas a aligné les six jeux suivants.

"Le soutien du public m'a aidé. Je ne m'en serais jamais sorti sans lui. Si ça avait été comme l'an dernier (à huis clos), je ne pense pas que ça se serait passé de la même façon. Les gens m'ont vraiment ramené à la vie", a-t-il commenté.

Tsitsipas rejoint ainsi Alexander Zverev (3e) dans le dernier carré.

L'Allemand a dû jouer contre Jannik Sinner (12e)... et le public, toujours favorable aux joueurs italiens quand il y en a un sur le court. Dès son entrée, Zverev a été sifflé et le ton était donné.

Après 3h07 d'un match de "très haut niveau", selon ses termes et qu'il a remporté 5-7, 6-3, 7-6 (7/5), Zverev a quitté le court applaudi par le public. "Désolé d'avoir gagné", leur a-t-il lancé.

Le champion olympique de Tokyo s'est rapidement détaché 4-1, enchaînant une série de 13 points gagnés qui a endormi les spectateurs. Mais le réveil de Sinner s'est accompagné de celui du public qui a comme poussé son joueur dans sa remontée et jusqu'à sa toute dernière faute qui a qualifié Zverev au terme d'un tie break aussi haletant que toute la partie.

"J'ai perdu tellement de matchs comme celui-là cette année, à Indian Wells, en Australie... J'ai besoin de ce genre de matchs, de les gagner", a commenté l'Allemand.

- Première pour Davidovich

Il a remporté cinq Masters 1000, mais n'a jamais atteint la finale à Monte-Carlo où il avait joué les demies en 2018.

Dans le haut du tableau, ce sont l'Espagnol Alejandro Davidovich (46e) et le Bulgare Grigor Dimitrov (29e) qui s'affronteront.

L'Espagnol s'est défait de Taylor Fritz (13e), vainqueur le mois dernier à Indian Wells, mais qui n'a su résister à la furie Davidovich et s'est incliné 2-6, 6-4, 6-3 en 2h25.

Il faut dire que la victoire face à Novak Djokovic au 2e tour avait donné un surplus de confiance à l'Espagnol. "On ne bat pas tous les jours le N.1 !", a souligné Davidovich qui a ensuite dû "gérer les émotions" pour rester dans le tournoi.

Il l'a si bien fait qu'il jouera samedi sa première demi-finale en Masters 1000, lui qui s'était arrêté en quarts sur la terre monégasque l'an dernier.

Son prochain adversaire a, lui, l'expérience non seulement d'une demie en Masters 1000, puisqu'il a notamment remporté le tournoi de Cincinnati en 2017, mais particulièrement à Monte-Carlo où il avait atteint le dernier carré en 2018.

Ex-N.3, Dimitrov s'est défait en quarts du Polonais Hubert Hurkacz (14e) 6-4, 3-6, 7-6 (7/2) en 2h27.