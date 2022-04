Coupe d'Europe de rugby: sept clubs français en quête de quarts

Dire "oui" à l'Europe: sept clubs français, La Rochelle devant l'UBB, le Racing 92 contre le Stade français, Toulouse en Ulster, Montpellier face aux Harlequins et Clermont devant Leicester vont chercher ce week-end une place en quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby.

. La Rochelle, le temps de la confirmation

Le Stade rochelais semble remis de ses déceptions passées. Après avoir atteint la finale du Top 14 et de la Coupe d'Europe la saison dernière, les Maritimes ont survécu à un début de saison compliqué. Les voilà désormais en course pour la qualification sur les scènes nationale et continentale.

Les hommes de Ronan O'Gara restent en effet sur six victoires en sept matches, dont deux de rang devant l'UBB. Un nouveau succès devant le rival girondin, qui ne les a plus battus depuis novembre 2019, permettrait aux Rochelais de confirmer leur statut de valeur montante du rugby français. Avec 18 points d'avance avant ce huitième retour (31-13), ils peuvent voir venir.

. La passe de trois pour le Racing 92?

"Un derby, ça se gagne". Après avoir dominé son voisin parisien lors de leurs deux dernières oppositions (53-20 en Top 14, 22-9 à l'aller), le Racing 92 peut asseoir sa domination locale en disposant du Stade français, dans son Arena où il n'a plus perdu depuis fin novembre (défaite 37-14 contre l'UBB).

Les Soldats Roses, avec une seule victoire en cinq matches, ne sont pas à la fête et la semaine a été compliquée, entre la suspension pour onze semaines de Tolu Latu et la sortie du propriétaire Hans-Peter Wild réclamant "des leaders" et "du professionnalisme". Pas idéal pour préparer un derby, dernière chance pour le Stade français de sauver sa saison.

. Toulouse, le déclic ou la claque

Le tenant du titre a la pression. Le Stade toulousain, dominé (26-20) par l'Ulster à l'aller, doit absolument s'imposer en Irlande s'il veut pouvoir défendre son titre.

Bonne nouvelle pour les hommes d'Ugo Mola, ils restent sur trois succès de rang en Irlande. L'écart du dernier (29-22 en Ulster), en décembre 2020, leur suffirait à se qualifier. Autre signe du destin, l'arbitre anglais de samedi, Matthew Carley, officiait déjà lors de cette rencontre.

Seulement voilà, les Rouge et Noir débarquent en Ulster en titubant: le récent Grand Chelem a laissé des traces chez les internationaux du Stade toulousain, miné par les pépins physiques. Le talonneur international Julien Marchand, touché à un mollet, a déclaré forfait, tout comme le pilier Cyril Baille et le troisième ligne François Cros, absents en raison de pépins musculaires. Le demi de mêlée Antoine Dupont, capitaine du XV de France, malade dans la semaine, est lui bien présent. "On n'a pas calculé (à l'aller) et là-bas il ne faudra pas calculer non plus", a d'ailleurs promis Romain Ntamack.

. Clermont n'a rien à perdre, Montpellier tout à gagner

Assommé au stade Marcel-Michelin (29-10), l'ASM a toutes les cartes en main: il "suffit" désormais aux Auvergnats de rouler sur les Anglais de Leicester chez eux. Un exploit XXL face à des Tigres qui n'ont plus perdu à domicile depuis... juin 2021. Les Clermontois n'ont plus raté le rendez-vous des quarts européens (Challenge compris) depuis la saison 2015-2016.

Le MHR, lui, devra rester sur ses gardes. Après cinquante minutes "presque parfaites" selon Philippe Saint-André, le club héraultais a laissé les Harlequins revenir (40-26) pour garder un mince espoir de qualification. Le leader du Top 14 va devoir assurer.