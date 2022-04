Coupe d'Europe: Bordeaux-Bègles et Clermont à quai, Toulouse, La Rochelle et Montpellier dans le bon bateau

Toulouse, La Rochelle et Montpellier, qui ont respectivement écarté l'Ulster, Bordeaux-Bègles et les Harlequins, se disputeront en mai une place dans le dernier carré de la Coupe d'Europe de rugby, en attendant le Racing 92 ou le Stade français dimanche, tandis que Clermont a été stoppé par Leicester.

. Montpellier par un trou de souris

Un petit point d'écart. Le MHR, vainqueur des Harlequins à l'aller 40-26 mais dominé au retour 33-20 au retour, s'est qualifié in extremis pour son premier quart de finale de Coupe d'Europe en neuf ans (60-59 sur l'ensemble des deux matches).

Le leader du Top 14 s'est offert le champion d'Angleterre en titre, de justesse tant les Héraultais ont joué avec le feu. Mais ils ont résisté à leur indiscipline (16 pénalités concédées), à un carton jaune (Maurouard 68e), un essai refusé (Smith 71e) et une pénalité manquée (Smith 78e). Ouf!

. L'UBB se saborde

Finaliste malheureux la saison dernière, La Rochelle disputera le sixième quart de finale européen (Challenge compris) de son histoire. Vainqueur à l'aller 31-13, le club à la caravelle a fait le travail au retour, sans trembler, devant l'UBB (31-16).

Les Maritimes ont été bien aidés par le troisième ligne Ma'ama Vaipulu, exclu au bout de 26 minutes de jeu pour avoir chargé Jonathan Danty, sans ballon... Impossible, dans ces conditions, pour les Girondins de combler l'écart entre les deux équipes. Surtout face à un Grégory Alldritt excellent (1 essai) et un Ihaia West de gala (16 points, dont un essai).

Pour les hommes de Christophe Urios, il s'agit de la sixième défaite consécutive face aux Rochelais. Les protégés de Ronan O'Gara poursuivent leur chemin face au MHR, donc.

. Clermont courageux mais éliminé

Clermont, battu par Leicester au match aller (29-10) à Marcel-Michelin, n'a pas réussi à renverser la vapeur au retour à Welford Road (27-17) où les Tigres, en tête du championnat d'Angleterre, n'ont plus perdu depuis juin 2021. Les Auvergnats, courageux mais diminués par de trop nombreuses blessures, doivent à présent se tourner vers le Top 14 pour sauver leur saison. Le Leicester, de son côté, affrontera en quarts le Leinster, qui s'est défait du Connacht.

. Toulouse pour un point

Au bout du suspense, au terme d'un match de fou, Toulouse, tenant du titre, s'est qualifié d'un petit point en dominant l'Ulster (30-23) chez lui, après avoir perdu à l'aller à Ernest-Wallon de six points, et ce sans ses "Chelemards" Julien Marchand, Cyril Baille et François Cros.

Mais quand restent sur la pelouse - excusez du peu - Anthony Jelonch, homme du match, Romain Ntamack, extraordinaire, Peato Mauvaka, intenable, Thomas Ramos, impeccable, et surtout le meilleur joueur du monde, on n'a pas vraiment peur.

Car encore une fois, Antoine Dupont a sauvé la boutique, en inscrivant l'essai de la qualification à la 75e minute. Les deux équipes ont joué au chat et à la souris tout le long d'une rencontre très accrochée et tendue, pour au final se quitter sur la victoire des quintuples champions d'Europe qui défieront en quarts le Munster, une autre province irlandaise.

Enfin, le vainqueur du derby entre le Racing 92 et le Stade français, dimanche (22-9 pour les Ciel et Blanc à l'aller), rencontrera en quarts les Sale Sharks, tombeurs des Bristol Bears (9-10, 35-29).