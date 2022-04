Des supporters de Leeds rendent un hommage génial à leur ancien entraîneur dans un journal argentin (photo)

Marcelo Bielsa n'est plus l'entraîneur de Leeds. Licencié du club il y a deux mois, le tacticien argentin reste cependant une figure très présente dans le club, notamment chez les supporters, qui n'oublient pas que le club est remonté en Premier League grâce aux exploits de leur ancien mentor.

La relation entre Bielsa et les fans du club anglais reste ainsi très bonne. Preuve en est ce très beau geste, réalisé par une série de supporters. Ensemble, ils ont acheté une page publicitaire dans le journal La Capital, l'un des plus gros journaux de Rosario. Ils y ont fait imprimer un superbe message de remerciement. "Vous nous avez rappelé que le football pouvait être beau et qu'une équipe peut être plus forte que la somme de ses parties. Vous avez donné tellement plus que du football. Vous nous avez permis de traverser une pandémie et de nous rassembler quand nous étions tous dispersés. Vous nous avez montré que l'intégrité et la décence sont importantes, dans les bons et les mauvais moments. Vous avez accepté nos peurs et transformé notre désespoir en espoir, nos footballeurs en héros". Mieux encore: "Vous nous avez rendu notre fierté, donné de la joie et créé des souvenirs précieux qui dureront pour la vie", peut-on y lire.

Voilà qui devrait émouvoir le principal intéressé.