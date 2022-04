"Nous devons réagir": Justine Hénin flingue un joueur et veut sanctionner les comportements violents

Les images de colère, de raquettes brisées ou d'agressions verbales se multiplient sur le circuit tennistique. Des images qui font le tour du monde, mais rarement suivies de grosses sanctions. La plus belle preuve? Le cas d'Alexander Zverev, qui n'a été sanctionné que financièrement après avoir frappé une chaise où était installé un arbitre.

De tels comportements exaspèrent Justine Hénin. Interrogée sur Eurosport, notre compatriote a prôné un changement de cap dans le traitement de ces situations. "Avec des attitudes vulgaires et violentes, vous atteignez ma limite. Nous devons réagir. Nous espérons que des actions concrètes seront prises pour mettre fin à ce comportement extrême. Vous ne pouvez pas crier sur un arbitre. Et c’est un vrai problème si vous cassez une raquette et que les morceaux volent presque jusqu’à un ramasseur de balles. D’accord, vous pouvez être épuisé et frustré. Mais ce que Zverev faisait là-bas… nous ne pouvons plus le revoir. Ce qu’il fait est intimidant. Cela devrait être puni beaucoup plus sévèrement! Casser une raquette, ce sont des images qui n’ont pas leur place à la télévision. Les meilleurs athlètes devraient être des modèles", a lancé notre compatriote sur le plateau.

Elle n'est pas la seule à intervenir en ce sens. Serena Williams, notamment, exigeait des sanctions exemplaires pour éviter que ces actes ne se reproduisent.