L'acteur Ryan Reynolds dédicace un urinoir dans un stade de D5 anglaise (vidéo)

Ryan Reynolds est, depuis un peu plus d'un an maintenant, copropriétaire d'un club de foot qui évolue en D5 anglaise. Le Wrexham AFC vit des moments surprenants depuis l'arrivée du duo, composé de l'acteur américain et de Robert McElhenney.

Les deux hommes s'entendent bien et régalent les joueurs et les fans de semaines en semaines. Ils ont ainsi célébré en tribune mais avaient aussi offert des verres aux fans pour célébrer la première année passée aux commandes du club, dans lequel ils ont investi quelques millions d'euros.

Le 14 avril, Robert McElhenney fêtait son anniversaire. Pour l'occasion, Ryan Reynolds a décidé de lui dédicacer un urinoir, installé dans les travées du stade. Un petit cadeau pour qu'il ne soit jamais oublié des fans. La vidéo la plus inattendue de l'année.