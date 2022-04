Tranquille comme Kevin De Bruyne: comment le Diable Rouge a traumatisé un joueur anglais

Auteur d'une nouvelle saison de très haut vol, Kevin De Bruyne ne laisse pas l'Angleterre indifférente. Même des joueurs qu'il n'affronte plus gardent un souvenir impérissable du Diable Rouge.

Troy Deeney connaît bien Kevin De Bruyne. L'ancien joueur de Watford, qu'il a quitté en 2021 pour Birmingham, n'a pas caché son grand respect pour le Diable Rouge dans une interview accordée au Sun. L'Anglais y a décortiqué l'attitude de notre Diable Rouge, qu'il n'est pas près d'oublier.

La raison? Son calme, sa tranquillité à quelques minutes d'un match. "Quand tu es en face d'un joueur comme De Bruyne et qu'avant le match, tu le vois sourire, totalement détendu, te demander comment vont les enfants... c'est très intimidant", a-t-il précisé. "Le gars est sur le point de partir en guerre contre toi, mais il siffle son rythme préféré. On dirait qu'il sait qu'il est tellement fort qu'il n'a même pas besoin de forcer. De Bruyne et les joueurs de City savent te perturber en étant incroyablement tranquilles", a détaillé Deeney.

Il a ensuite précisé avoir eu le même sentiment face à des joueurs comme Sadio Mané. Une tranquillité perturbante.