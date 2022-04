Tenus en échec à Troyes, Strasbourg et Sels ratent le coche dans la course au podium

(Belga) Dimanche après-midi, la 32e journée de championnat de Ligue 1 a vu plusieurs Belges fouler les pelouses françaises. Parmi eux, Sels et Strasbourg ont été tenus en échec à Troyes, 1-1.

Strasbourg n'a pas réussi à conserver son avance face à Troyes et a dû repartir sur un score nul, 1-1. Après une mi-temps muette, Habibou Diallo a fait sauter le verrou troyen sur penalty (56e), mais Florian Tardieu a répondu tardivement depuis le point de penalty également (85e) pour remettre les équipes à égalité. Comme à son habitude, Matz Sels a défendu les cages strasbourgeoises pendant toute la rencontre. Il n'y a pas eu de gagnant non plus entre Montpellier et Reims, dont la rencontre s'est soldée par un 0-0. Trois Belges étaient titulaires dans l'arrière-garde rémoise, avec Wout Faes et Thomas Foket en défense centrale et Maxime Busi sur le flanc droit. Thomas Foket a été remplacé à la 73e minute, peu après avoir écopé d'une carte jaune, tandis que ses deux compatriotes sont restés sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final. Strasbourg enchaîne un deuxième match nul consécutif et manque une occasion de mettre la pression sur Rennes qui occupe la 3e place du podium. Les Strasbourgeois (53 points) sont 5es, à 1 point de Nice et à 2 points de Rennes. Reims est dans le ventre mou, 13e avec 37 points. Montpellier (42 points) est 11e, et Troyes (33 points) est en 15e position. (Belga)