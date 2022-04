1B Pro League - Waasland-Beveren clôture sa saison sur une note positive et prend la 3e place

(Belga) Dimanche soir se disputaient les deux dernières rencontres de la saison de D1B de football. Virton a partagé l'enjeu en déplacement au Lierse, 1-1, et Waasland-Beveren a pris le meilleur sur Mouscron, 2-0.

Virton, condamné à la dernière place du classement et à la relégation depuis plusieurs semaines, a manqué une occasion de remporter une victoire pour l'honneur sur le terrain du Lierse. Le but d'Hervé Kage (9e) a suffi pour assurer l'avance de Virton jusqu'à l'égalisation de Liongola dans les arrêts de jeu, sur penalty (90e+2). Dans le même temps, Waasland-Beveren a remporté une victoire anecdotique face à Mouscron, 2-0. Les buts ont été inscrits par Maderner sur penalty (56e) et Simba contre son camp (71e). Le classement est désormais définitif: Waasland-Beveren dépasse Deinze et termine à la 3e place, avec 41 points. Deinze en totalise 39. Le Lierse finit 5e avec 36 points devant Lommel (35), Mouscron est 7e avec 30 points et Virton 8e et dernier avec 23 points. Westerlo est champion avec 56 points et jouera en Jupiler Pro League la saison prochaine. Le RWDM, 2e avec 49 points, jouera le barrage contre Seraing pour tenter de se hisser parmi l'élite. (Belga)