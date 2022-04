Tennis: Tsitsipas reste 5e, Davidovich 27e

Stefanos Tsitsipas, vainqueur dimanche du premier Masters 1000 de la saison sur terre battue, à Monte-Carlo, reste 5e du classement mondial publié lundi, tandis que son adversaire malheureux en finale, Alejandro Davidovich, gagne 19 places pour pointer au 27e rang.

Le Grec avait déjà gagné en Principauté l'an dernier, donc il ne gagne pas de points. En revanche, devant lui, plusieurs cadors en perdent, à commencer par le Serbe Novak Djokovic, toujours N.1 mondial mais éliminé prématurément la semaine dernière à Monte-Carlo.

Pour Davidovich, 22 ans seulement, cette 27e place mondiale est la meilleure d'une carrière dans laquelle il n'a encore remporté aucun titre sur le circuit ATP. L'autre bonne affaire de la semaine est pour le Bulgare Grigor Dimitrov, battu en demi-finale par le jeune Espagnol, qui gagne 6 places et remonte au 23e rang.

Le Russe Daniil Medvedev, absent pour cause de hernie, reste 2e derrière Djokovic, et l'Allemand Alexander Zverev, battu en demi-finale samedi par Tsitsipas, conserve logiquement sa 3e place. Deux autres membres du Top 6 sont blessés, Rafael Nadal (4e) et Matteo Berrettini (6e).

Le seul et unique changement dans le Top 20 est l'inversion de places entre l'Argentin Diego Schwartzman (15e), autre victime de Tsitsipas à Monte-Carlo, en quart de finale, et le Canadien Denis Shapovalov (16e).

Côté français, Gaël Monfils reste 21e sans avoir joué à Monte-Carlo, en raison d'une blessure au pied droit. Ses compatriotes du Top 100, éliminés au premier tour, gagnent une ou deux places.

Classement ATP publié lundi après le Masters 1000 de Monte-Carlo:

1. Novak Djokovic (SRB) 8340 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 8230

3. Alexander Zverev (GER) 7465

4. Rafael Nadal (ESP) 6935

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5980

6. Matteo Berrettini (ITA) 4945

7. Casper Ruud (NOR) 4110

8. Andrey Rublev (RUS) 3865

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3625

10. Cameron Norrie (GBR) 3440

11. Carlos Alcaraz (ESP) 3330

12. Jannik Sinner (ITA) 3189

13. Taylor Fritz (USA) 3010

14. Hubert Hurkacz (POL) 3008

15. Diego Schwartzman (ARG) 2715 (+1)

16. Denis Shapovalov (CAN) 2693 (-1)

17. Reilly Opelka (USA) 2475

18. Roberto Bautista (ESP) 2015

19. Pablo Carreño (ESP) 2015

20. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1801

21. Gaël Monfils (FRA) 1768

...

23. Grigor Dimitrov (BUL) 1728 (+6)

27. Alejandro Davidovich (ESP) 1515 (+19)

46. Ugo Humbert (FRA) 1078 (+2)

58. Arthur Rinderknech (FRA) 948 (+1)

60. Benoît Paire (FRA) 912 (+1)

61. Benjamin Bonzi (FRA) 911 (+2)

64. Hugo Gaston (FRA) 897 (+1)

68. Adrian Mannarino (FRA) 869

82. Richard Gasquet (FRA) 786 (+2)

