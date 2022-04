Hakuna matata: en pleine demi-finale, le match de Chelsea est interrompu par le film du Roi Lion (vidéo)

La magie de la télévision a encore opéré dimanche en Coupe d'Angleterre. Alors que Chelsea affrontait Crystal Palace en demi-finale (2-0), les spectateurs de ITV ont eu la drôle de surprise de voir leur programme être interrompu quelques secondes.

Il est vrai que parfois un match de foot peut ressembler à un zoo mais de là à le confondre avec le film Le Roi Lion, il y a un pas que nous n'aurions pas osé franchir. C'est la drôle de mésaventure qui est arrivée aux téléspectateurs de la chaîne anglaise ITV qui diffusait la demi-finale de FA Cup entre Chelsea et Crystal Palace. Alors que les Blues menaient au score, le match a disparu des écrans pendant 5 secondes pour être remplacé par un extrait du film du Roi Lion, un grand classique de Disney.

Les supporters n'ont rien raté de ce qu'il se passait sur le terrain mais ont tout de même été très surpris de voir Simba, Mufasa et Zazou remplacer Timo Werner, Ngolo Kanté et Tiago Silva. Un changement qui n'était très certainement pas prévu par Thomas Tuchel, le coach de Chelsea.

Après 5 secondes, le match est revenu à l'écran et les amateurs ont pu admirer le deuxième but de Chelsea et la qualification des Blues pour la finale où ils rencontreront Liverpool.

La chaîne a présenté ses excuses via une porte-parole : "Nous nous excusons pour le très bref problème de transmission rencontré par les téléspectateurs. Le problème était dû à des systèmes techniques hors du contrôle immédiat d'ITV, d'autres diffuseurs ont également été touchés. Le problème a été rapidement résolu."

La petite pause aura surtout amusé les spectateurs. Sur Twitter, certains ont même demandé à ce qu'on remette le film qui était mieux que le match.