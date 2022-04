Tour de France - De nombreuses activités à Binche pour le départ de la 6e étape du Tour de France

(Belga) Déjà ville départ du Tour de France en 2019, Binche retrouvera le peloton du Tour de France le jeudi 7 juillet 2022 dans le cadre du départ de la 6e étape de la Grande Boucle. L'étape du jour sera disputée entre la Cité du Gille et Longwy en France sur la distance de 220,5 kilomètres, soit la plus longue étape du Tour 2022.

Les instances binchoises ont précisé lundi que le départ fictif de la 6e étape sera donné le 7 juillet à 12h05 à la rue des Récollets, le départ réel étant fixé à 12h15 sur la nationale N55. Les premiers kilomètres du jour conduiront les coureurs vers Merbes-Le-Château, Erquelinnes, Beaumont, Erpion et les Lacs de l'Eau d'Heure (Froidchapelle), Cerfontaine, Chimay, Couvin où les coureurs entreront sur le territoire français à Cul-des Sarts. L'arrivée du jour sera jugée à la côte des Religieuses à Longwy au terme des 220,5 kilomètres de course. Des nombreuses activités seront organisées à Binche dans le cadre du départ de l'étape du Tour de France, notamment, une exposition "Binche et le Tour de France" (18/04-1/05), un "Ronde van Remco" en trois étapes (5, 6, 7/05), une journée "Festi Handisport" (20/05), une rando cyclo entre Binche et Longwy (5/06), une "Fête du Tour" à Binche (6/06), une balade gourmande (19/06), un événement "Ladies Cycling" (26/06), un "Tour du Centre" en relais pour les écoles, une rando cyclo "Arenberg-Binche" (6/07). (Belga)