BNXT League - Victoire pour Alost, défaite pour Anvers, le Brussels et Liège

(Belga) Alost est la seule équipe belge à avoir décroché une victoire pour la 8e journée de la phase transfrontalière de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball, mardi.

En Elite Gold, Anvers s'est incliné 81-75 sur le parquet de Groningue. Devant au repos (33-39), les Anversois se sont écroulés après la pause. Au classement, Anvers occupe la 8e place avec 25 points, deux de moins que Groningue qui partage la 5e place avec Den Bosch. Mercredi, Ostende, co-leader avec Leiden, se rend à Landstede (19h30), Louvain à Feyenoord (19h45) et Malines à Den Bosch (20h30). En Elite Silver, Alost a dû attendre le dernier quart-temps remporté 12-33 pour s'imposer sur le terrain de Den Helder (66-86). Les Okapis ont pu se reposer sur Nikola Popovic, auteur de 23 points. Le Brussels, de son côté, s'est incliné sur le terrain de la Basketball Academie Limburg (62-56). Après un premier quart-temps loupé (16-7), les Bruxellois n'ont pas réussi à inverser la tendance malgré les 21 points de Pape Badji. En visite à Leeuwarden, Liège s'est également incliné (103-87) malgré les 19 points de Ioann Iarochevitch. Au classement, Alost prend la 2e place avec 25 points, trois de moins que Charleroi, leader. Le Brussels et Liège se partagent la 6e place avec 24 points. Mercredi, Charleroi rend visite à Yoast United et Limburg United se déplace à Amsterdam (20h30). (Belga)