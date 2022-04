Euromillions Volley League - Roulers poursuit son sans-faute après sa victoire face à Alost

(Belga) Roulers s'est imposé trois sets à zéro (25-16, 25-22, 27-25) dans le cadre de la 5e journée du Champions Final Four de l'Euromillions Volley League, le championnat de Belgique de volley, mardi.

Au classement, Roulers reste invaincu et occupe la tête avec 14 points, cinq de plus que Menin qui se rend à Maaseik, 3e avec 4 points, mercredi. Alost reste lanterne rouge avec cinq défaites en autant de rencontres. Samedi, la 6e et dernière journée proposera une affiche entre Menin et Roulers. Alost recevra Maaseik. Les deux premiers à l'issue des six journées de ce Champions Final Four s'affronteront en finale, disputée au meilleur des cinq matches. (Belga)