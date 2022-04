Kyle Walker surpris en train d'uriner sur un hôtel de luxe: "Ce n'était pas un pipi rapide"

L'international anglais et coéquipier de Kevin De Bruyne à Manchester City, Kyle Walker, a été photographié en train d'uriner sur les mûrs d'un hôtel de luxe.

Il semblerait que le défenseur était sur la terrasse de l'établissement avant de décider d'aller se soulager contre un mur au lieu des toilettes. Des clients l'ont aperçu et reconnu avant qu'il ne mette sa capuche sur sa tête et commence à vider sa vessie.

Pour le journal The Sun, un des témoins de la scène raconte qu'il venait "juste d'arriver pour un repas avec ma famille et soudain je regarde Kyle Walker, que j'ai immédiatement reconnu, pisser contre un mur. C'était révoltant". Et le témoin ajoute : "Ce n'était pas qu'un pipi rapide. Il était là depuis des lustres. Nous étions consternés."





Avant de commettre son méfait, Walker aurait regardé "autour de lui pour voir s'il y avait quelqu'un, puis il a remonté son sweat à capuche, mais il était toujours reconnaissable à ses tatouages."

Parmi ses nombreux tatouages, Walker a un aigle et des yeux féminins encrés sur son mollet gauche. Ce sont ces tatouages qui permettent d'identifier le joueur malgré sa capuche.

The Sun rapporte que l'établissement où Walker s'est soulagé est un hôtel haut de gamme qui propose des chambres à 260 livres (312 euros).