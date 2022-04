L1: l'avant-dernier Bordeaux accroché par Saint-Etienne (2-2) après avoir mené 2-0

Bordeaux, avant-dernier de Ligue 1, a mené 2-0 avant de se faire rejoindre par Saint-Etienne (2-2), mercredi à domicile, un match nul qui maintient les Girondins à quatre points des Verts, dix-huitièmes, en position de barragistes.

Trois jours après avoir coulé 6-1 à Lyon, Bordeaux a pris les devants grâce à Sékou Mara (16e, 1-0) et Jean Onana (23e, 2-0), avant de se faire rattraper par Denis Bouanga (34e, 2-1) et Arnaud Nordin (65e, 2-2). Jimmy Briand a crû apporter la victoire en toute fin de match mais son but a été annulé pour un hors jeu après recours à l'assistance vidéo.