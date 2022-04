Honneur suprême: Vincent Kompany entre dans le "Hall of Fame" de la Premier League

L'ancien capitaine de Manchester City, aujourd'hui entraîneur du RSC Anderlecht, Vincent Kompany est entré dans le "Hall of Fame" de la Premier League anglaise de football, a annoncé celle-ci jeudi.

L'ancien Diable Rouge, âgé de 36 ans, figure parmi les six nouveaux membres révélés à cette occasion: l'Argentin Sergio Agüero, l'Ivoirien Didier Drogba, le Danois Peter Schmeichel et les Anglais Paul Scholes et Ian Wright sont les autres joueurs qui entrent dans le "couloir de la renommée" ce jeudi.

"Je sens que j'ai trouvé un chez moi à Manchester City et en Premier League. C'est pourquoi je suis ravi de rejoindre le Hall of Fame", a déclaré Kompany, qui a remporté quatre titres de champion avec City, sur le site de la Premier League. "J'ai fini par aimer le club et je pense que la plus grande réussite de ma carrière a été de faire un parcours aussi incroyable, où nous avons progressé d'une équipe sans grandes attentes pour devenir une force dominante et quatre fois champions."

Deux autres joueurs avaient déjà connu cet honneur en 2022 : l'Anglais Wayne Rooney et le Français Patrick Vieira.

Le vote du public sur internet et un panel de spécialistes de la Premier League décident du choix des joueurs qui reçoivent cet honneur.

Outre une médaille à leur nom avec l'année de leur entrée au "HoF", les nouveaux membres du Hall of Fame reçoivent la somme de 10.000 livres (12.000 euros) à destination d'une oeuvre de charité de leur choix. David Beckham, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Roy Keane, Steven Gerrard, Frank Lampard, Alan Shearer et Eric Cantona avaient intégré le Hall of Fame en 2021.