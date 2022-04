Deux stars du sport pourraient investir 12 millions d'euros pour le rachat de Chelsea

Le septuple champion du monde de Formule 1 le Britannique Lewis Hamilton et l'ancienne N.1 mondial de tennis, qui compte 23 titres du Grand Chelem, l'Américaine Serena Williams sont prêts à investir plusieurs millions de livres pour s'associer à l'un des trois groupes d'investisseurs qui veulent racheter le club anglais de football du Chelsea FC. Sky Sports révèle l'information jeudi. Une information surprenante car Hamilton est connu pour être supporter d'Arsenal.

Avec l'ancien président de Liverpool



Hamilton et Williams rejoignent le groupe Centricus mené par Sir Martin Broughton, ancien président de Liverpool FC en 2010 et de British Airways. Selon Sky Sports, les deux champions seraient décidés à investir 10 millions de livres (12 millions d'euros) chacun.

L'actuel propriétaire du club londonien le Russe Roman Abramovich a décidé de vendre celui-ci depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des sanctions qui ont été prises à l'encontre des proches du pouvoir russe. Deux autres consortiums américains ont fait connaître leur intérêt pour le rachat: celui emmené par Steve Pagliuca, copropriétaire de la formation de basket des Boston Celtics et du club de football de l'Atallanta, et celui de Todd Boehly.