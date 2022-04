Stéphanie Frappart sera la première femme à arbitrer la finale de la Coupe de France

(Belga) Stéphanie Frappart a été désignée pour diriger la finale de la Coupe de France de football, le 7 mai entre Nantes et Nice, a annoncé jeudi la Fédération française de football (FFF). Elle deviendra ainsi la première femme arbitre d'une finale de Coupe de France.

Frappart, 38 ans, confirme son rôle de pionnière dans l'arbitrage. Elle avait déjà été la première femme à diriger un match de Ligue 1 (Amiens-Strasbourg, le 28 avril 2019), la Supercoupe d'Europe (Chelsea-Liverpool, le 14 août 2019) et un match de Ligue des Champions (Juventus-Dynamo Kiev, le 2 décembre 2020), rappelle la FFF. Elle avait aussi officié comme 4e arbitre lors du match d'ouverture de l'Euro 2020 entre l'Italie et la Turquie, l'été dernier. Dans le communiqué de la fédération, Frappart se dit "heureuse et fière de cette nomination" tandis que Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage pour la FFF, souligne que "sa désignation récompense à la fois son travail sérieux et ses performances." (Belga)