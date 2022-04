"Ça fait ch...": les sanglots de Thibaut Pinot après sa deuxième place au Tour des Alpes (vidéo)

Le Français Thibault Pinot est passé juste à côté d'une victoire d'étape aujourd'hui au Tour des Alpes. Le Français, en tête pendant les dix derniers kilomètres, n'a été rattrapé qu'à 900m de la ligne d'arrivée au sommet de l'ascension de Kals am Grossglockner en Autriche. C'est finalement Miguel Angel Lopez qui a remporté la course devant le malheureux coureur de la FDJ.

Au micro de nos collègues de la chaîne L'Equipe, il n'a pas pu cacher sa déception et même sa tristesse. "Ça fait chier parce que ça m'aurait fait du bien", sanglote-t-il après s'être écarté du journaliste quelques secondes pour reprendre ses esprits. "Normalement personne ne me rattrape. J'aurais pu tourner cette page de merde et passer à autre chose. Ça m'aurait fait du bien."

Depuis deux ans, l'ancien chouchou du public français court après sa meilleure forme.