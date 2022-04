Les Belges à l'étranger - Le Barça se relance face à la Real Sociedad d'Adnan Januzaj

(Belga) Après deux défaites à domicile, le FC Barcelone a renoué avec la victoire en venant à bout de la Real Sociedad jeudi soir lors de la 33e journée de la Liga (0-1).

Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit le seul but de la rencontre (11e), son neuvième but en 11 match de Liga. Adnan Januzaj, titulaire, a quitté le terrain à la 87e minute. Grâce à cette victoire, les Catalans récupèrent la deuxième place de Liga avec 63 points, soit autant que le FC Séville qui compte iun match de plus. C'est toujours le Real Madrid qui domine le championnat avec 78 points. La Real Sociedad reste 6e de Liga avec 55 unités.