"Il est temps d'être reconnaissant pour la vie que nous venons d'accueillir dans ce monde": Cristiano Ronaldo présente sa petite fille

Cristiano Ronaldo a publié sur son compte Instagram la première photo de sa famille depuis la naissance de sa petite fille. La photo a été prise au retour de la maternité de Georgina Rodriguez et de son bébé. On y voit l'ensemble de la famille du joueur de Manchester United poser en souriant, avec le nouveau-né dans les bras de son papa. La famille est donc de nouveau réunie à la maison quelques jours après l'annonce du décès du fils de Cristiano et de Georgina, qui n'a pas survécu à l'accouchement au contraire de sa soeur jumelle. Cette annonce avait provoqué une forte vague d'émotion.

"Gio et notre petite fille sont finalement avec nous"

Cristiano a également posé un message dans lequel il remercie une nouvelle fois les gens qui ont soutenu ses proches durant cette semaine. : "Home sweet home. Gio et notre petite fille sont finalement avec nous. Nous voulons remercier tout le monde pour tous les mots et gestes gentils. Votre support est très important et nous avons tous senti l'amour et le respect que vous avez pour notre famille. Maintenant, il est temps d'être reconnaissant pour la vie que nous venons d'accueillir dans ce monde."